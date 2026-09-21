FAW-Volkswagen ortaklığıyla hayata geçirilen orta boy elektrikli SUV modeli ID. AURA T6, markanın LiDAR donanımına sahip ilk elektrikli aracı olarak dikkat çekiyor.
Volkswagen, Çinli devlerle yarışmak için dipten fiyat verdi
Küresel pazarda elektrikli dönüşüm yarışını sürdüren otomotiv devi, Doğu pazarında payını artırmak adına yerli teknoloji ortaklarıyla geliştirdiği yeni SUV modelini cazip bir fiyat etiketiyle yollara çıkardı.Haber Merkezi
Yapay zeka çipleri ve 192 kanallı lazer sensör altyapısıyla desteklenen model, şehir içi ile otoyol koşullarında gelişmiş otonom sürüş ve otomatik park yetenekleri sunuyor.
XPeng iş birliğiyle geliştirilen yeni elektronik mimari üzerine yükselen 5 kişilik aile aracı; uzaktan kontrol, nöbetçi modu ve kablosuz güncelleme gibi dijital yetenekleri bünyesinde barındırıyor.
Giriş versiyonu yaklaşık 19.240 dolardan başlayan rekabetçi bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulan otomobil, 228 beygir güç üreten elektrik motorundan besleniyor.
İki farklı batarya seçeneğiyle üretilen model, Çin test standartlarına (CLTC) göre 540 ile 660 kilometre arasında sürüş menzili vaat ediyor.
Yaklaşık 4,8 metre uzunluğu ve 90 litrelik ön bagaj hacmiyle öne çıkan araç, markanın önümüzdeki yıllarda pazara sunmayı hedeflediği yeni nesil elektrikli ürün atağının ilk önemli halkasını oluşturuyor.