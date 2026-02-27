Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı:

Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı:

Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman "Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin doğum gününü Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla andı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı:

Kuzeyin Oğlu olarak tanınan usta sanatçı Volkan Konak geçen yıl 31 Mart'ta KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşmıştı. Konak, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

1 7
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı: - Resim: 2

Volkan Konak'ın ani ölümüyle yıkılan ve sonrasında da annesini kaybettiği için zor günler geçiren eşi Selma Konak, son paylaşımıyla duygulandırdı.

2 7
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı: - Resim: 3

Konak yaptığı paylaşımda, eşinin Nazım Hikmet'in şiiri Tahir'le Zühre Meselesi şiirini okurkenki videosunu paylaştı. Konak videonun altına şunları yazdı:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye!

O kadar işte

Tavanı kadar sokağın,

Dibi kadar cehennemin...

Gökyüzü sana,

Kalbin bana emanet Volkan'ım

Doğum günün kutlu olsun"

3 7
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı: - Resim: 4

Selma Konak: "17 yaşından beri beraberiz. Kuzeninin komşusuydum ben, onun amcasının kızının. Orada tanıştık, o gün bugündür hep beraberiz. İnanılmaz büyük bir aşktı" demişti.

4 7
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı: - Resim: 5

Volkan Konak Selma Konak ile 2023 yılında hayalindeki düğünü yapmıştı.

5 7
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı: - Resim: 6

Volkan-Selma Konak çiftinin Şimal, Volkan ve Derin isminde 3 çocuğu var.

6 7
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı: - Resim: 7

Usta sanatçı Volkan Konak, sahne performanslarında sadece şarkı söylemekle kalmadı, anlattığı hikayeler, şiirler ve samimi sohbetiyle dinleyicileriyle kopmayacak bir bağ kurdu.

7 7
