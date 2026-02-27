Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı:

Konak yaptığı paylaşımda, eşinin Nazım Hikmet'in şiiri Tahir'le Zühre Meselesi şiirini okurkenki videosunu paylaştı. Konak videonun altına şunları yazdı:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye!

O kadar işte

Tavanı kadar sokağın,

Dibi kadar cehennemin...

Gökyüzü sana,

Kalbin bana emanet Volkan'ım

Doğum günün kutlu olsun"