Kuzeyin Oğlu olarak tanınan usta sanatçı Volkan Konak geçen yıl 31 Mart'ta KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşmıştı. Konak, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Volkan Konak'ın eşinden doğum gününde yürek burkan mesaj: Unutmadı, unutamadı:
Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman "Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin doğum gününü Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla andı.Züleyha Öncü
Volkan Konak'ın ani ölümüyle yıkılan ve sonrasında da annesini kaybettiği için zor günler geçiren eşi Selma Konak, son paylaşımıyla duygulandırdı.
Konak yaptığı paylaşımda, eşinin Nazım Hikmet'in şiiri Tahir'le Zühre Meselesi şiirini okurkenki videosunu paylaştı. Konak videonun altına şunları yazdı:
"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye!
O kadar işte
Tavanı kadar sokağın,
Dibi kadar cehennemin...
Gökyüzü sana,
Kalbin bana emanet Volkan'ım
Doğum günün kutlu olsun"
Selma Konak: "17 yaşından beri beraberiz. Kuzeninin komşusuydum ben, onun amcasının kızının. Orada tanıştık, o gün bugündür hep beraberiz. İnanılmaz büyük bir aşktı" demişti.
Volkan Konak Selma Konak ile 2023 yılında hayalindeki düğünü yapmıştı.
Volkan-Selma Konak çiftinin Şimal, Volkan ve Derin isminde 3 çocuğu var.
Usta sanatçı Volkan Konak, sahne performanslarında sadece şarkı söylemekle kalmadı, anlattığı hikayeler, şiirler ve samimi sohbetiyle dinleyicileriyle kopmayacak bir bağ kurdu.