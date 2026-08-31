Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Kuzeyin Oğlu'nun anıtı, 390 ayrı Trabzon taşından oluşuyor. Karadeniz müziğini kendine özgü yorumu, şiirsel dili ve besteleriyle Türkiye’ye ve dünyaya taşıyan, “Kuzeyin Oğlu” lakabıyla tanınan Trabzonlu sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetmişti.

27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dünyaya gelen Volkan Konak’ın hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan anıt, sanatçının sevenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Trabzon’un yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan Konak’ın anıtının, Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’dan gelen çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiği belirtiliyor.

ANITTA İTALYAN GRANİTİ YERİNE TRABZON TAŞI KULLANILDI

Anıtın yapımında özellikle Trabzon taşının tercih edilmesi dikkat çekiyor. Projenin yapımını iş insanı Osman Saylan üstlenirken, taşların temini Taşlıgedik’ten Cemal Güven tarafından gerçekleştirildi. Yapım sürecinin arkasındaki destek ve organizasyonda ise İstanbul’da yaşayan iş insanları Mehmet ve Metin Çevikin katkıları bulunuyor.

Anıtın yapımında İtalyan graniti yerine Trabzon’dan çıkarılan taşların kullanılması, Volkan Konak’ın doğduğu ve hayatında önemli bir yere sahip olan Trabzon’a duyduğu sevginin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Projede kullanılan Trabzon taşının, dayanıklılığı ve yüzyıllar boyunca özelliğini koruyabilmesi nedeniyle özellikle tercih edildiği ifade ediliyor.

“390 PARÇA TAŞIN HER BİRİNİN AYRI BİR HİKÂYESİ VAR”

Anıtla ilgili değerlendirmelerde, ortaya çıkan eserin yalnızca bir taş yapısından ibaret olmadığı, toplam 390 ayrı parçadan oluştuğu belirtiliyor.

Her bir taşın kendine özgü yeri ve görevi bulunduğu ifade edilirken, taşların yerleşimindeki hareket ve şekillerin izleyene farklı anlamlar düşündürdüğü dile getiriliyor.

“Bu taşların hareketlerinde bir anlatım, bir gizem var. Bu gizem Volkan Konak’ın yaptığı eserleri mi anlatıyor, yoksa onun eserleriyle yetiştirdiği, etkilediği insanları mı anlatıyor? Herkesin kendi yorumuna bırakmak lazım. İnanın ben de bilmiyorum.” Anıtı hazırlayanların değerlendirmesinde, taşların üzerine yüklenen anlamın da ziyaretçilerin kendi yorumlarına bırakıldığı vurgulanıyor.

ÇİÇEK VE SADELİK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Anıtın tasarımı üzerinden yapılan bazı eleştirilere de değinilirken, özellikle çiçek ve sadelik konusundaki değerlendirmelere saygı duyulduğu belirtiliyor.

Ancak çiçeğin mevsimlik ve zamanla solan bir bitki olduğu hatırlatılarak, anıt çevresinin çiçeklerle donatılmasının da proje içerisinde ayrıca düşünüldüğü ifade ediliyor. Asıl hedefin, Volkan Konak’ın hatırasını yıllar, hatta asırlar boyunca yaşatabilecek kalıcı bir eser ortaya koymak olduğu vurgulanıyor.

“VOLKAN KONAK’A YAKIŞAN ESERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Anıtla ilgili eleştirilerin yalnızca eserin kendisiyle sınırlı olmadığı, ulaşım, elektrik ve yönlendirme konusunda da bazı eksikliklerin bulunduğu belirtiliyor.

Anıta ulaşım yollarının yeterli olmaması, bölgeye elektrik bağlantısının henüz sağlanamamış olması ve yönlendirme tabelalarındaki eksikliklerin ziyaretçilerin dikkat çektiği konular arasında olduğu ifade ediliyor.

Bu eksikliklerin giderilmesi halinde, Volkan Konak’ın hatırasına daha yakışır bir ziyaret alanının ortaya çıkacağı belirtilirken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların gördükleri eksiklikleri paylaşmasının da önemli olduğu vurgulanıyor.

TRABZON’UN DEĞERİNE SAHİP ÇIKMAK

Volkan Konak yalnızca Karadeniz müziğinin değil, Trabzon’un kültürel değerlerinin de önemli temsilcilerinden biri olarak anılıyor.

Onun adına hazırlanan anıtın Trabzon taşıyla yapılması ise sanatçının memleketiyle olan bağını geleceğe taşımayı amaçlayan anlamlı bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Bugün anıtı ziyaret eden yüzlerce insan, yalnızca bir sanatçının mezarını değil; Volkan Konak’ın müziğini, şiirini, Karadeniz sevgisini ve bıraktığı kültürel mirası da hatırlıyor.

Yıllar sonra da ziyaret edilebilecek, Trabzon’un taşından yapılmış kalıcı bir eser bırakma düşüncesiyle hazırlanan anıtın, zaman içerisinde kendi hikâyesini oluşturması bekleniyor.

“Kuzeyin Oğlu” Volkan Konak’ın hatırası, Trabzon’un taşında ve sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam edecek.