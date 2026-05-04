

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Volkan Demirel basın toplantısına gelirken, teknik ekibin uyarısı üzerine tekrar soyunma odasına geri döndü.



VOLKAN DEMİREL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Oğuzhan Çakır, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel’e kırmızı kart gösterdi.



KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Bu kartın ardından Demirel, gelecek hafta oynanacak kritik Kasımpaşa karşılaşmasında kulübede yer alamayacak.



ZORLU FİKSTÜR

Gençlerbirliği, 9 Mayıs’ta Kasımpaşa ile, 17 Mayıs’ta ise Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi ayrıca 13 Mayıs’ta Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile finale yükselme mücadelesi verecek.