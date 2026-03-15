Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş'a büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel karşılaşmanın 18. dakikasında Sekou Koita'nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmalarına sebep olan kırmızı kart kararını ağır bulduğunu söyleyerek maçın 11'e 11 oynanması halinde farklı gelişebileceğini kaydetti.

VOLKAN DEMİREL: 'HAKEM TAKDİR HAKLARINI BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI'

Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse...

Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş. Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil.

Hakem, takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor."