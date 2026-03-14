Gençlerbirliği’nin 103. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar programına katılan teknik direktör Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Demirel, “İnşallah 103. yılımız tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olur. Burada olmaktan son derece mutluyuz. İftarımızı yaptık, güzel bir akşam oldu.” dedi.

“AYRILIRKEN DE ÇOK SEVEREK AYRILMIŞTIM"

Başkent ekibinde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Demirel, takıma dönüş süreciyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Ayrılırken de çok severek ayrılmıştım. Hep bunu söyledim. Dönerken ise daha da mutlu olarak döndüm. Çünkü gerçekten takımla aramda bir bağ var. Ayrıldıktan sonra da burayı hiç terk etmedim aslında. Maçları izleyerek hep yanlarında olmaya çalıştım. Oyuncularla da sürekli diyalog halindeydik. Oyuncu grubunun ve yönetimin isteğiyle yeniden bu göreve geldik. Demek ki güzel izler bırakmışız ki tekrar buradayız. Bu takımın daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyorum.”

Milli takım arasının ardından takımın daha iyi bir noktaya geleceğini belirten Demirel, Gençlerbirliği’nin hedefinin üst sıralar olduğunu vurguladı. “Benim aklımda aşağıyla ilgili hiçbir düşünce yok. Kadro, imkanlar ve kulüp yapısı olarak o hedefleri düşünmüyoruz. Her zaman hedefimiz üst sıralar olacak.” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Eryaman Stadı’nda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Demirel, şu değerlendirmede bulundu:

“İLK MAÇTA 2-1 KAZANAN DA BU TAKIMDI"

“İlk maçta 2-1 kazanan da bu takımdı. İki gün sonra yine sahaya çıkacak olan takım da aynı. Elbette gönlümden geçen kazanmak ama futbol üç ihtimalli bir oyun. Beşiktaş camiasına büyük saygı duyuyoruz, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ancak hem Gençlerbirliği taraftarı hem de Türkiye futbolu şundan emin olsun; sahaya kazanmak için çıkacağız.”

"FUTBOL DEĞİŞKEN BİR OYUN"

Takımın son haftalarda gol atamamasıyla ilgili soruya ise Demirel esprili bir yanıt verdi:

“9 maçımız kaldı. Hepsi 0-0 bitse 9 puan alırız, ben buna da tamamım. Tabii ki bu işin esprisi. Öncelikle gol yemememiz gerekiyor. Çünkü bu takımın gol atacak kapasitesi var. Son haftalarda gol atamadık ama bu tür dönemler yaşanabiliyor. Belki Beşiktaş maçında farklı bir tablo ortaya çıkar. Futbol değişken bir oyun. Dün olanın yarın da aynısı olacağının garantisi yok.”

Kırmızı-siyahlı taraftarlara da çağrıda bulunan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan ayrılırken son maçta 13-14 bin taraftara oynamıştık. Beşiktaş maçında stadın dolacağını düşünüyorum ama bundan sonraki maçlarda da tüm Ankara’yı stada bekliyorum. Çünkü taraftar varsa futbol daha güzel. Onlar stadı doldursun, biz de onların keyif alacağı bir futbol ortaya koyacağımıza söz veriyoruz.”