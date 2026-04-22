Gençlerbirliği, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek büyük sürprize imza attı. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: 'OYUNCULARIMIZ NE DEDİYSEK YAPTILAR'

Galibiyetin önemine değinen Volkan Demirel, “Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar.” dedi.

'TARAFTARA SELAM GÖNDERİYORUM, KEYFİNİ ÇIKARSINLAR'

Takımının performansından memnun olduğunu vurgulayan genç teknik adam, “60-65 dakikadan sonra Galatasaray'ın performans olarak düştüğü bir durum var. Bugün oynayan kaleci Erhan'dan tutun da 19 yaşındaki Osman'a kadar herkesi tebrik ediyorum. Taraftara selam gönderiyorum, bu akşamın keyfini yaşasınlar.” ifadelerini kullandı.

'BU TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUM'

Oyuncularına olan inancını yineleyen Demirel, “Ben bu takıma çok güveniyorum, çok çalışıyorlar. İnşallah bu maç bir kırılma olur ve bundan sonra istediklerimizi alırız.” şeklinde konuştu.

LİGDE KALMA HEDEFİ

Kupadaki başarının ardından lig hedeflerini de açıklayan Demirel, “32 puan hedefim var. Oynadığım takımlar hep güçlü takımlardı ama bugünkü galibiyet bizim için çok anlamlı oldu. Umutlu bakacağız ileriye doğru. Bu takıma çok güveniyorum. İnşallah hafta sonu çok iyi oynayarak ligdeki yerimizi sağlamlaştıracağız. Bütün düşüncemiz o.” dedi.