Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demiral maç sonrası açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: 'GALATASARAY'IN 60'DAN SONRA DÜŞECEĞİNİ BİLİYORDUK'

Yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel açıklamaları şu şekilde:

"Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklikler yaptık. Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Bu durum daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık."

'İKİNCİ YARIDAKİ REAKSİYONDAN MEMNUNUM'

"Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Bu imkanı elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız."

'BU TAKIMDAN UMUTLUYUM'

"Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız."