Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23. hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 20. hafta maçları yarın ve pazar günü oynanacak. Zirve yarışı kızışırken derbi heyecanı öne çıkıyor.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

16.00 Göztepe-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)

SMS Grup Efeler Ligi

22 Şubat Pazar:

13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)

20.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Bursa Büyükşehir Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.