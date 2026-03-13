Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi’nde 26’ncı ve son hafta, SMS Grup Efeler Ligi’nde ise 24’üncü hafta maçları oynanacak.

VakıfBank’ın liderliği, Fenerbahçe Medicana’nın ise ikinci sırayı garantilediği Sultanlar Ligi’nde normal sezon yarın yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.

Ligin ilk bölümünde üçüncü sırayı Zeren Spor’un mu yoksa Eczacıbaşı Dynavit’in mi elde edeceği, oynanacak son mücadelelerin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan Bahçelievler Belediyespor’un ardından küme düşecek ikinci ekibin Aydın Büyükşehir Belediyespor mu yoksa İlbank mı olacağı da son hafta maçlarıyla belirlenecek.

Liglerde maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

13.00 Galatasaray Daikin-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-İlbank (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

14.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş)

16.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

16.00 Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

SMS GRUP EFELER LİGİ

15 Mart Pazar:

13.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

16.00 Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Altekma, haftayı maç yapmadan geçecek.