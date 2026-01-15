Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Düzenlenen son operasyonda, voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiği aktarılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının uyuşturucu satışıyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialarla ilgili olarak yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.