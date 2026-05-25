Olay, 18 Mayıs’ta Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla voleybol oynamak için spor salonuna giden Ömer Faruk Anık, ısınma hareketleri yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk’un ambulansta duran kalbi, yeniden çalıştırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ömer Faruk Anık, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.