Vodafone’un sahibi değişti: İşte yeni patron

Xavier Niel, 2022 yılında Atlas Investissement firması aracılığıyla Vodafone'dan yüzde 2,5 oranında hisse almış, ancak bu hisseleri daha sonra elden çıkarmıştı. Bu yeni ve devasa yatırımla birlikte Niel, şirkete "uzun vadeli ve kalıcı (çıpa) bir yatırımcı" olarak geri döndü.