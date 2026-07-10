Avrupa telekomünikasyon sektöründe adından sıkça söz ettiren Fransız iş insanı Xavier Niel, küresel iletişim devi Vodafone Group'un en büyük hissedarı konumuna yükseldi. Niel’in yatırım şirketi Vega, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun elinde bulundurduğu yüzde 16'lık Vodafone hissesini 4,4 milyar sterlin bedelle satın aldı.
Vodafone’un sahibi değişti: İşte yeni patron
Küresel iletişim devi Vodafone Group'un en büyük hissedarı konumu resmen değişti. Yatırım şirketi Vega, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun elinde bulundurduğu yüzde 16'lık Vodafone hissesini 4,4 milyar sterlin bedelle satın aldı. İşte yeni sahibi...Gülsüm Hülya Sundu
Londra Borsası'nın prestijli FTSE 100 endeksinde yer alan Vodafone için atılan bu stratejik adım, şirketin geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Satın alma işlemi, Vodafone’un perşembe günkü kapanış fiyatının %15 üzerinde bir değerlemeyle, hisse başına 110 peniden gerçekleşti. Dev anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından cuma sabahı yapılan işlemlerde Vodafone hisseleri yüzde 13 oranında değer kazandı.
Anlaşmanın resmi kurumlarca onaylanma süreci tamamlanana kadar, devredilen hisseler geçici olarak üç farklı finansal kuruluşun emanetinde kalacak. Bu sürecin sonunda e& grubu, ana faaliyet alanlarına odaklanma ve yatırımlarını nakde çevirme stratejisi doğrultusunda Vodafone yönetim kurulundaki yerini bırakacak.
Xavier Niel, 2022 yılında Atlas Investissement firması aracılığıyla Vodafone'dan yüzde 2,5 oranında hisse almış, ancak bu hisseleri daha sonra elden çıkarmıştı. Bu yeni ve devasa yatırımla birlikte Niel, şirkete "uzun vadeli ve kalıcı (çıpa) bir yatırımcı" olarak geri döndü.
Vodafone’un geniş coğrafi yayılımına ve varlık kalitesine olan inancını vurgulayan Niel, “Vodafone’un uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeline ve nakit akışı yaratma gücüne güveniyoruz. Şirketin gelecekteki başarılarına operasyonel bilgi birikimimizle destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Vodafone yönetimi de Niel’in grubunu destekleyici bir hissedar olarak görmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı.
Financial Times'ın verilerine göre Xavier Niel’in telekomünikasyon ağındaki etkisi oldukça geniş. Fransa, İrlanda, İtalya ve Polonya'daki güçlü yatırımlarının yanı sıra: Latin Amerika'da faaliyet gösteren Millicom'da büyük pay sahibi (Oğlu Jules Niel, şirketin yönetim kurulunda yer alıyor).
İsveç merkezli Tele2'de de önemli yatırımları bulunuyor ve burada Fransız telekom şirketi Iliad'ın üst düzey yöneticileri tarafından temsil ediliyor.
Bu büyük el değiştirme, Vodafone CEO'su Margherita Della Valle’nin şirketi yeniden yapılandırdığı oldukça hareketli bir döneme denk geldi. Della Valle'nin düşük performans gösteren pazarlardan çıkarak ana operasyonlara odaklanma stratejisi kapsamında yer alıyor.
2024 ve 2025 yıllarında şirketin İtalya ve İspanya birimleri satıldı. Yılın başlarında, Hollanda operasyonlarındaki %50 hissenin devredileceği duyuruldu. Buna karşılık İngiltere iç pazarını güçlendirmek için, mayıs ayında ortak girişim Vodafone Three'nin tam kontrolünü sağlamak adına 4,3 milyar sterlinlik bir satın alma işlemi gerçekleştirildi.