SLOGAN YANILTICI BULUNDU

Vodafone’un geçtiğimiz yaz yayımladığı reklam kampanyası, İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklandı. Kurum, kampanyada kullanılan “The Nation’s Network” (Milletin Ağı) sloganının tüketiciler nezdinde yanıltıcı olabileceğine hükmetti.

REKLAMIN YAYINDAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

ASA’nın değerlendirmesine göre söz konusu slogan, Vodafone’un rakiplerine kıyasla daha güvenilir olduğu ya da daha iyi kapsama alanı ve bağlantı sunduğu izlenimini yaratıyor. Kurum, bu iddiaların yeterli kanıtla desteklenmediği gerekçesiyle reklamın yayından kaldırılmasına karar verdi.