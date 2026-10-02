Voleybolda Türkiye’nin en üst düzey kadınlar ligi olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2026-27 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
14.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Cengiz Göllü)
4 Eylül Pazar:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
14.00 Kuzeyboru-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (Aksaray)
16.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Aras Kargo-Zerenspor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)
19.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)