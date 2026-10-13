Vodafone Sultanlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Ligde haftanın maç programı belli oldu. Üçüncü hafta kapsamında takımlar, belirlenen takvim doğrultusunda sahaya çıkacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 3. hafta maç programı - Resim : 1

14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Cengiz Göllü)

19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)

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19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)

19.00 Vakıfbank-Zerenspor (Vakıfbank Spor Sarayı)

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)