Vodafone Sultanlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Ligde haftanın maç programı belli oldu. Üçüncü hafta kapsamında takımlar, belirlenen takvim doğrultusunda sahaya çıkacak.
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Cengiz Göllü)
19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00 Vakıfbank-Zerenspor (Vakıfbank Spor Sarayı)
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Muradiye)