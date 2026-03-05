Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın ve 7 Mart Cumartesi günü yaşanacak.
Ligin bu haftaki maç programı şöyle:
Yarın (6 Mart Cuma):
15.30 Vakıfbank - Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)
7 Mart Cumartesi:
13.00 Kuzeyboru - Zeren Spor (Aksaray Spor Salonu)
14.00 İlbank - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Mimar Sinan)
15.30 Göztepe - Fenerbahçe Medicana (TVF Atatürk)
16.00 Bahçelievler Belediyespor - Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)
20.00 Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)