Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın ve 7 Mart Cumartesi günü yaşanacak.

Ligin bu haftaki maç programı şöyle:

Yarın (6 Mart Cuma):

15.30 Vakıfbank - Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)

Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta: Derbi heyecanı başlıyor - Resim : 1

7 Mart Cumartesi:

13.00 Kuzeyboru - Zeren Spor (Aksaray Spor Salonu)

14.00 İlbank - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş (Mimar Sinan)

15.30 Göztepe - Fenerbahçe Medicana (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor - Nilüfer Belediyespor Eker (Hasan Doğan)

20.00 Galatasaray Daikin - Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

