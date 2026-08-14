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Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadı'nda binlerce taraftarın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı kulübün yeni golcüsü, törende yaptığı konuşmada taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.

SERDAL ADALI: KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK FUTBOLCULARI GETİRİRİZ

İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vlahovic transferinin kulüp adına önemli bir hamle olduğunu belirterek, "Beşiktaş tarihinde birçok dünya yıldızı forma giydi. Bugün de Avrupa'nın en önemli golcülerinden Dusan Vlahovic'i kadromuza kattık. Kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Adalı, yeni kurulan takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak taraftarlardan sezon boyunca destek istedi.

VLAHOVİC: ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Siyah-beyazlı formayı giymekten büyük gurur duyduğunu söyleyen Dusan Vlahovic ise taraftarlara şu sözlerle seslendi:

"Çok mutluyum ve Beşiktaş'ta olduğum için çok gururluyum. Havalimanındaki sıcak karşılamanız ve bugün burada verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Sizin için her şeyimi, yüzde yüzümü vereceğim. Türkiye'nin en eski ve en büyük kulüplerinden birinde olmak benim için gurur verici. Bu sezon en büyük hedefimiz olan şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım."

TARAFTARLARA "HAZIR MISINIZ?" DİYE SESLENDİ

Konuşmasının sonunda tribünlerle diyaloga giren Sırp yıldız, taraftarlara üç kez "Hazır mısınız?" diye seslendi. Tribünlerden yükselen "Evet" yanıtının ardından Vlahovic, "Başlıyoruz." diyerek yeni sezon öncesi büyük alkış aldı.