Dusan Vlahovic Juventus'tan bedelsiz bir şekilde ayrılıyor. Yaklaşık dört buçuk yıllık birliktelik, sözleşme yenileme görüşmelerinde yaşanan kriz nedeniyle sona erdi.
Comolli'den Vlahovic'e Kenan Yıldız ayarı: İpleri koparan çıkış
Juventus ile Dusan Vlahovic arasındaki ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Sözleşme görüşmelerinde Kenan Yıldız üzerinden yaşanan diyalog, taraflar arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden oldu. Sırp yıldızın adı ise şimdiden Fenerbahçe ile anılmaya başladı.Furkan Çelik
KRİTİK GÖRÜŞMEDE GERGİNLİK YÜKSELDİ
İtalyan basınından Rebublica'da yer alan habere göre; taraflar yeni sözleşme görüşmeleri için masaya oturdu. Ancak toplantıda konuşulanlar ayrılığı hızlandırdı.
VLAHOVIC'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Sırp yıldızın maaş görüşmeleri sırasında yönetime, "Neden Jonathan David kadar kazanmamalıyım?" sorusunu yönelttiği iddia edildi. O sırada Vlahovic'in babası Milos'un da toplantıda oğlunun yanın oturduğu bilgisi paylaşıldı.
JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ CEVABI
İddiaya göre Juventus yönetimi bu sözlere sert bir karşılık verdi. Yönetimin, "Peki siz Kenan Yıldız'dan daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?" diyerek Vlahovic'in sorusunu soruyla yanıtladı. Bu sözün sözleşme görüşmelerinden sorumlu Juventus CEO'su Comolli'ye ait olduğunu düşünülüyor.
ORTAM BİR ANDA SOĞUDU
İtalyan basını, bu diyaloğun ardından görüşmelerin tamamen çıkmaza girdiğini ve tarafların ortak noktada buluşamadığını yazdı.
YENİ PRENS KENAN YILDIZ
Şubat ayında sözleşmesini uzatan Kenan Yıldız'ın yıllık 6 milyon euro net ücret aldığı belirtilirken, Juventus'un geleceğini Türk yıldız üzerine kurduğu vurgulandı.
JUVENTUS KARARINI VERDİ
Kulüp yönetiminin, maaş hiyerarşisinde Kenan Yıldız'ı merkeze koyduğu ve Vlahovic'in artık projenin parçası olarak görülmediği ifade edildi.
160 MİLYON EUROLUK HAYAL KIRIKLIĞI
2022 yılında Fiorentina'dan büyük beklentilerle transfer edilen Vlahovic için Juventus'un bonservis, maaş ve komisyonlarla birlikte yaklaşık 160 milyon euro harcadığı belirtildi.
FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEMDE
Sırp golcü Juventus formasıyla 168 maçta 68 gol attı. Ancak bu performans, yapılan dev yatırımın karşılığını vermedi.
Vlahovic'in ayrılık sürecinin hızlanmasıyla birlikte adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.