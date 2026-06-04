Comolli'den Vlahovic'e Kenan Yıldız ayarı: İpleri koparan çıkış

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ CEVABI

İddiaya göre Juventus yönetimi bu sözlere sert bir karşılık verdi. Yönetimin, "Peki siz Kenan Yıldız'dan daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?" diyerek Vlahovic'in sorusunu soruyla yanıtladı. Bu sözün sözleşme görüşmelerinden sorumlu Juventus CEO'su Comolli'ye ait olduğunu düşünülüyor.