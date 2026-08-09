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Beşiktaş'ta santrfor transferi için tüm gözler Dusan Vlahovic'in üzerindeydi. Başkan Serdal Adalı'nın Sırp golcüyü kadrolarına katmak istediklerini açıklamasının ardından temaslar yoğun bir şekilde devam ederken dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ EN CİDDİ ADAY

İtalyan basını, Vlahovic'in artık daha fazla beklemek istemediğini ve bir an önce yeni takımını belirlemek istediğini yazarken Beşiktaş'ın da bu süreçteki en ciddi teklifi yapan kulüp olduğunu duyurmuştu.

VLAHOVIC KARARINI 1-2 GÜNE VERECEK

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminden eski öğrencisi olan Vlahovic ile telefonda görüştü. Golcü oyuncunun bu görüşmede İtalyan teknik adama kararını bir iki gün içerisinde vereceğini ilettiği aktarıldı.

TRANSFERDE GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Bu gelişme üzerine siyah beyazlı camiada heyecanla beklenen transferde geri sayıma geçildi.