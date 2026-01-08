2026 yılının ilk ayında beyazperde hız kesmiyor. Bu hafta sinema salonlarında hem yerli yapımlar hem de merakla beklenen Hollywood projeleri izleyiciyle buluşuyor. İşte, vizyondaki filmler...
Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var?
Vizyona giren yeni filmlerle sinema salonları şenleniyor. Aksiyondan animasyona, yerli komediden gerilime kadar bu hafta vizyondaki filmler ve seans detayları rehberimizde. Peki, bu hafta sinemada hangi filmler var?
D.I.S.C.O.
1 Ocak 2026 | 1s 42dk | Casusluk, Komedi
Yönetmen Ömer Faruk Sorak
Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar
D.I.S.C.O. istihbarat teşkilatında çalışan ancak daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan’ın, eşiyle çıktığı tatilde kendini bir anda hayati bir operasyonun ortasında bulmasıyla başlıyor.
MAŞA İLE KOCA AYICIKLAR
1 Ocak 2026 | 1s 19dk | Aile, Fantastik, Komedi
Yönetmen Antonina Ruzhe
Oyuncular: Vitaliya Kornienko, Zoya Berber, Lyudmila Artemeva
Orijinal adı Masha i Medvedi
Dünyanın en sevilen ve en çok izlenen çizgi film karakterlerinden Maşa, bu kez ailece izlenebilecek yepyeni ve keyifli bir serüvenle gerçek dünyaya adım atıyor.
MUHTEŞEM MARTY
1 Ocak 2026 | 2s 29dk | Biyografik, Dram
Yönetmen Josh Safdie
Oyuncular: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion
Orijinal adı Marty Supreme
Marty Supreme, Amerikan masa tenisi şampiyonu Marty Reisman'ın hikayesini konu ediyor.
BABİL-İ CİN 2
2 Ocak 2026 | 1s 10dk | Korku
Yönetmen Anastasiya Düz
Oyuncular: Tuğçe Nalbantoğlu, Atay Demirtaşlı, Gülsüm Öykü Doğrugiden
Defne, yatalak babaannesi Reyhan ile birlikte sessiz ve sade bir yaşam sürmektedir. Ancak Reyhan’ın bakımı her geçen gün daha da zorlaşınca Defne, çareyi bir ilan vererek yatılı bir bakıcı tutmakta bulur.
SESSİZ GECE KANLI GECE
1 Ocak 2026 | 1s 36dk | Gerilim, Korku
Yönetmen Mike P. Nelson
Oyuncular: Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson
Orijinal adı Silent Night, Deadly Night
Sessiz Gece, Kanlı Gece, çocukken Noel Baba kostümü giymiş bir adam tarafından anne ve babasının öldürülmesine tanık olan bir adamın hikayesini konu ediyor.
HARİKA KANATLAR: OKYANUSUN MERKEZİNE YOLCULUK
2 Ocak 2026 | 1s 25dk | Animasyon, Macera
Yönetmen Chao Zhang
Orijinal adı Super Wings: Journey to the Center of the World
Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk, kendini okyanusun merkezinde, akıl almaz bir su altı maceranın içinde bulan denizaltı Comma'nın hikayesini konu ediyor.