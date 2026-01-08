Vizyondaki filmler: Bu hafta sinemada hangi filmler var?

BABİL-İ CİN 2

2 Ocak 2026 | 1s 10dk | Korku

Yönetmen Anastasiya Düz

Oyuncular: Tuğçe Nalbantoğlu, Atay Demirtaşlı, Gülsüm Öykü Doğrugiden

Defne, yatalak babaannesi Reyhan ile birlikte sessiz ve sade bir yaşam sürmektedir. Ancak Reyhan’ın bakımı her geçen gün daha da zorlaşınca Defne, çareyi bir ilan vererek yatılı bir bakıcı tutmakta bulur.