Yurt dışı tatili hayali kuran ancak artan maliyetler ve vize engeline takılan Türk turistler için çözüm komşudan geldi. Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki gözbebeği Batum, sunduğu kolaylıklarla adeta Türkiye'nin bir ili kadar yakın ve erişilebilir bir destinasyon haline dönüştü.
Vize ve pasaport talep edilmiyor: Oraya giden Türkler geri dönmek istemiyor
Ziyaretçilerin sadece yeni nesil T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği vize ve pasaport istemeyen Gürcistan, yurt dışı tatili hayali kuran ancak artan maliyetler ve vize engeline takılan Türk turistler için çözüm yolu oldu.Derleyen: Süleyman Çay
Batum’u diğer yurt dışı rotalarından ayıran en büyük avantaj, ziyaretçilerin sadece yeni nesil T.C. kimlik kartlarıyla giriş yapabilmesi.
Pasaport masraflarını ve vize bekleme süreçlerini tamamen ortadan kaldıran bu durum, özellikle son dakika planı yapan gezginler için şehri cazibe merkezi kılıyor.
Batum sadece ulaşım kolaylığıyla değil, sunduğu ekonomik alternatiflerle de dikkat çekiyor.
. Turizm verilerine göre şehrin tercih edilmesindeki ana etkenler şunlar:
Lüks otellerden butik pansiyonlara kadar geniş bir yelpazede, Avrupa şehirlerine kıyasla çok daha uygun fiyatlı konaklama seçenekleri sunuluyor.
Yeme-içme maliyetlerinin Türkiye’deki büyükşehirlerle yarışır düzeyde olması, turistlerin bütçesini sarsmıyor.
Sınır kapısına yakınlığı ve bölgedeki ulaşım ağının gelişmiş olması, ulaşımı hem hızlı hem de zahmetsiz kılıyor.
Modern mimarisiyle dikkat çeken gökdelenlerin, tarihi dokuyla harmanlandığı Batum; hem gece hayatı hem de sahil şeridiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vadediyor.
"Yurt dışı tadında ama ev konforunda" bir tatil arayanların tercihi bu yıl da değişmeyecek gibi görünüyor.