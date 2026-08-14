İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "vize soruşturması" kapsamında salı sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i hakkında tutuklama talep edildi.
Savcılık 3 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında konsolosluklardan toplu randevu alarak vize danışmanlığı adı altında randevu satın aldıkları iddia edilen şirketlere operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.