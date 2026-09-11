Schengen vizesine başvurmak isteyenlerin uzun süredir karşılaştığı randevu sorununun çözümüne yönelik adımların etkisi görülmeye başladı.
Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor
Schengen vize randevularında yaşanan yoğunluğun azaltılması için alınan önlemler sonuç vermeye başladı. VFS Global, bot hesapların oluşturduğu yapay yoğunluğun azalmasıyla randevu sistemlerinde yüzde 60-65 oranında rahatlama sağlandığını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Başvuru sistemlerinde yoğunluğa yol açan bot hesaplara yönelik önlemler alındı. Teknik altyapıda da çeşitli geliştirmeler gerçekleştirildi.
Bu çalışmaların ardından gerçek başvuru sahiplerinin randevu sistemlerine erişiminin kolaylaştığı bildirildi.
Oksijen'de yer alan bilgilere göre, vize başvurularını değerlendirme ve karara bağlama yetkisi büyükelçilikler ile konsolosluklarda bulunuyor. VFS Global gibi aracı kuruluşlar ise başvuruların kabul edilmesi ve randevu işlemlerinin yürütülmesini sağlıyor.
VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını söyledi.
Aslantürk, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra VFS Global'in teknik altyapısında yapılan çalışmaların da etkili olduğunu belirtti.
VFS Global'in verilerine göre randevu sistemindeki yoğunlukta yüzde 60 ila 65 arasında azalma gözlendi.
Bot hesapların neden olduğu yapay yoğunluğun gerilemesiyle gerçek başvuru sahiplerinin sisteme ulaşmasının kolaylaştığı ifade edildi.
Ancak yurt dışına yönelik seyahat talebindeki artış devam ediyor. Vize başvuru sayılarının son yıllarda her yıl yaklaşık yüzde 20-25 oranında yükseldiği belirtildi.
2026'nın ilk sekiz ayında da artış sürdü. Bu dönemde yapılan başvurular, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daha fazla oldu.
İngiltere, Fransa ve Çekya, en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında öne çıktı.
Randevu konusunda en fazla sıkıntının turistik seyahat başvurularında yaşandığı belirtildi.
Ticari, kültürel ve eğitim amaçlı seyahatlerde ise randevu durumunun farklı olduğu aktarıldı.
Aslantürk, Schengen başvurularının seyahat tarihinden 180 gün öncesine kadar yapılabildiğini hatırlattı. Vatandaşlara seyahat planlarını mümkün olduğunca erken yapmaları tavsiye edildi.
Randevu bulma sorununu kullanarak vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunan kişilere karşı da uyarı yapıldı.
Randevu kontenjanlarının yabancı misyonlar tarafından sisteme açıldığı belirtildi. Bu nedenle dışarıdan yapılan "Yarın randevu bulurum" veya "Yüzde 100 vize onaylatırım" şeklindeki vaatlere güvenilmemesi gerektiği ifade edildi.
Vize başvurularında son kararın aracı kurumlara değil, ilgili konsolosluk veya büyükelçiliğe ait olduğu vurgulandı.
Bir seyahatin birden fazla ülkeyi kapsaması durumunda ise başvurunun, ilk giriş yapılacak ülkenin ya da en uzun süre kalınacak ülkenin temsilciliğine yapılması gerektiği belirtildi.