Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor

Oksijen'de yer alan bilgilere göre, vize başvurularını değerlendirme ve karara bağlama yetkisi büyükelçilikler ile konsolosluklarda bulunuyor. VFS Global gibi aracı kuruluşlar ise başvuruların kabul edilmesi ve randevu işlemlerinin yürütülmesini sağlıyor.