Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor

Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor

Schengen vize randevularında yaşanan yoğunluğun azaltılması için alınan önlemler sonuç vermeye başladı. VFS Global, bot hesapların oluşturduğu yapay yoğunluğun azalmasıyla randevu sistemlerinde yüzde 60-65 oranında rahatlama sağlandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 1

Schengen vizesine başvurmak isteyenlerin uzun süredir karşılaştığı randevu sorununun çözümüne yönelik adımların etkisi görülmeye başladı.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 2

Başvuru sistemlerinde yoğunluğa yol açan bot hesaplara yönelik önlemler alındı. Teknik altyapıda da çeşitli geliştirmeler gerçekleştirildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 3

Bu çalışmaların ardından gerçek başvuru sahiplerinin randevu sistemlerine erişiminin kolaylaştığı bildirildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 4

Oksijen'de yer alan bilgilere göre, vize başvurularını değerlendirme ve karara bağlama yetkisi büyükelçilikler ile konsolosluklarda bulunuyor. VFS Global gibi aracı kuruluşlar ise başvuruların kabul edilmesi ve randevu işlemlerinin yürütülmesini sağlıyor.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 5

VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını söyledi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 6

Aslantürk, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra VFS Global'in teknik altyapısında yapılan çalışmaların da etkili olduğunu belirtti.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 7

VFS Global'in verilerine göre randevu sistemindeki yoğunlukta yüzde 60 ila 65 arasında azalma gözlendi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 8

Bot hesapların neden olduğu yapay yoğunluğun gerilemesiyle gerçek başvuru sahiplerinin sisteme ulaşmasının kolaylaştığı ifade edildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 9

Ancak yurt dışına yönelik seyahat talebindeki artış devam ediyor. Vize başvuru sayılarının son yıllarda her yıl yaklaşık yüzde 20-25 oranında yükseldiği belirtildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 10

2026'nın ilk sekiz ayında da artış sürdü. Bu dönemde yapılan başvurular, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daha fazla oldu.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 11

İngiltere, Fransa ve Çekya, en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında öne çıktı.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 12

Randevu konusunda en fazla sıkıntının turistik seyahat başvurularında yaşandığı belirtildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 13

Ticari, kültürel ve eğitim amaçlı seyahatlerde ise randevu durumunun farklı olduğu aktarıldı.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 14

Aslantürk, Schengen başvurularının seyahat tarihinden 180 gün öncesine kadar yapılabildiğini hatırlattı. Vatandaşlara seyahat planlarını mümkün olduğunca erken yapmaları tavsiye edildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 15

Randevu bulma sorununu kullanarak vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunan kişilere karşı da uyarı yapıldı.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 16

Randevu kontenjanlarının yabancı misyonlar tarafından sisteme açıldığı belirtildi. Bu nedenle dışarıdan yapılan "Yarın randevu bulurum" veya "Yüzde 100 vize onaylatırım" şeklindeki vaatlere güvenilmemesi gerektiği ifade edildi.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 17

Vize başvurularında son kararın aracı kurumlara değil, ilgili konsolosluk veya büyükelçiliğe ait olduğu vurgulandı.

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Vize randevularında yeni gelişme: Bekleme derdi son buluyor - Resim: 18

Bir seyahatin birden fazla ülkeyi kapsaması durumunda ise başvurunun, ilk giriş yapılacak ülkenin ya da en uzun süre kalınacak ülkenin temsilciliğine yapılması gerektiği belirtildi.

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