Lesotho İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika'da yasal kalış süresini aşan ancak herhangi bir suça karışmayan Lesotho vatandaşlarının, başkent Maseru'daki göçmenlik ofisine başvurarak kayıt yaptırmak suretiyle vize ihlali affından yararlanabilecekleri bildirildi.

Buna göre, Lesotho hükümetince toplu halde iletilecek olan başvurular Güney Afrika makamlarınca incelenecek ve uygun görülen kişilerin ülkeye giriş yasağı kaldırılacak.

Güney Afrika İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Thulani Mavuso, yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın, iki ülke arasında göç hareketlerini kolaylaştırmayı amaçlayan ortak çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Mavuso, ayrıca iki ülke vatandaşlarının sınır geçişlerinde pasaport yerine kimlik kullanabilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Sınırlarının tamamı Güney Afrika topraklarıyla çevrili olan 2,3 milyon nüfuslu Lesotho'dan on binlerce kişi, uzun yıllardır çalışma ve geçim amacıyla komşu ülkeye giderek özellikle madencilik ve hizmet sektörlerinde istihdam ediliyor.