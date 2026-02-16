Bu yıl "Anın İçinde" temasıyla hazırlanan ve Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen festival, İstanbul’un en seçkin salonları ile özel mekanlarında toplam 22 konserde dünyanın dört bir yanından önemli orkestraları ve solistleri ağırlayacak.

Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 80’den fazla sanatçı ve topluluk dinleyicilerle buluşacak.

"GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI DA GENİŞLETEREK SÜRDÜRÜYORUZ"

Borusan Müzik Evi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "1973’ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalde bu yıl Türkiye'den ve yurt dışından nitelikli müzisyenleri izleyicilerimizle buluştururken gençlere yönelik çalışmalarımızı da genişleterek sürdürüyoruz. Konservatuvar öğrencilerine festival konserlerini ücretsiz dinleme imkanı sunmaya ve Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle gençlerin festivale erişimini kolaylaştırmaya da devam ediyoruz." dedi.Festivalin katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Eczacıbaşı, erişilebilirlik alanında atılan önemli adımları vurgulayarak, "Bu alanda artarak devam edecek çabalarımızın, ülkemizde daha kapsayıcı, daha erişilebilir sanat etkinlikleri düzenlenmesine katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"FESTİVAL, ŞEHRİ HER SENE ULUSLARARASI BİR BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İKSV Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Hamedi, festivalin kültür hayatında kalıcı izler bıraktığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçıları ve toplulukları aynı sahnede buluşturan festival, şehri her sene uluslararası bir buluşma noktasına dönüştürüyor, dinleyicilere ise zamanı aşan bir ortak hafıza armağan ediyor. Borusan Holding olarak bizler de köklü geçmişimizden aldığımız güçle, sanatın insanları birbirine yakınlaştıran ve ufuk açan bu dönüştürücü etkisini büyütmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar ise festivalin şehri melodilerle dolduracağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz de Borusan olarak, İstanbul'un dört bir yanındaki etkinlik alanlarında, tarihi mekanlarında, konser salonlarında kurulacak sahnelerin hem daim, destekçisi hem de en tutkulu izleyicisi olarak yerimizi alacağız. Festivalin en keyifli geleneklerinden birini bu yıl da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile sürdürüyoruz. BİFO festival konserimizi, Caddebostan'da yapacağımız etkinlik kapsamında canlı yayınlayarak, bu müzik ziyafetini çok daha geniş kitlelere ulaştıracağız."

Toplantıda festival programı hakkında bilgi veren İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, etkinlik detaylarını paylaştı.



FESTİVALDE BİRÇOK PRÖMİYER YAPILACAK



Bu yıl Kaan Bulak’a sipariş edilen yeni eser ile Güney Koreli besteci Donghoon Shin’e ortak siparişle yazdırılan eser dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Bir başka anonim eserin Türkçe seslendirilişi de festivalde dünya prömiyeri olarak sunulacak. Böylece festival toplam üç dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.İstanbul Müzik Festivali’nin "Onur Ödülü" besteci Turgay Erdener’e, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise piyanist Maria Joao Pires’e verilecek.

Festival, Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle 11 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.Viyana Senfoni Orkestrası, 125. yıl coşkusunu İstanbullularla paylaşmak için iki akşamlık özel programla konuk olacak.İtalya’nın önde gelen çağdaş dans topluluğu Aterballetto da üçlü bir programla festivalde yer alacak.

FESTİVAL BİLETLERİ YARIN SATIŞA AÇILACAK



"54. İstanbul Müzik Festivali" biletleri yarın sabah 10.30’dan itibaren genel satışa sunulacak. Biletler passo platformu üzerinden alınabilecek.

İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 50 lira olacak. Engelli izleyicilere ise yüzde 50 indirim uygulanacak.Festival konserleri Arter, Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Kültür Merkezi, Bahariye Mevlevihanesi, İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, İş Kuleleri Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kapalıçarşı Kürkçüler Kapısı, Kırım Anglikan Kilisesi, Salon İKSV, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Üç Horan Ermeni Kilisesi ve Yıldız Parkı gibi 14 farklı mekânda düzenlenecek.Festival programı ve detaylı bilgilere "muzik.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.