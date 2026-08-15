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Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu’nun Düzce güzergâhındaki 1. viyadükler bölgesinde duran aracı fark eden çevredekiler, durumdan şüphelenerek bölgede arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, viyadüğün alt kısmında hareketsiz şekilde duran bir kişi görüldü.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından adrese jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde, söz konusu şahsın özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Erkut Karaca olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca'nın naaşı, ölüm sebebinin kesinlik kazanması adına Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı kapsamlı tahkikat sürüyor.