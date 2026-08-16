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Kaynak: AA / DHA / İHA

Düzce'de viyadük altında ölü bulunan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Erkut Karaca, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 20 yıldır Düzce'de doktorluk yapan Karaca'nın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

VİYADÜK ALTINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı viyadükleri altında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden kişinin özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 52 yaşındaki Dr. Erkut Karaca olduğu belirlendi.

CENAZE NAMAZINI KUZENİ KILDIRDI

Dr. Erkut Karaca için öğle vakti Düzce Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını, Karaca'nın kuzeni olan Kayseri Melikgazi Müftülüğü Gülük Camisi İmamı Hasan Navruz kıldırdı.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine Karaca'nın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Karaca'nın ailesine, törene katılanlar başsağlığı dileklerini iletti.