UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final turunda Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest City Ground'da Francesco Farioli yönetimindeki Portekiz lideri Porto'yu konuk etti.

İLK MAÇ BERABERE SONUÇLANMIŞTI

İlk maçı 1-1'lik beraberlikle sona eren karşılaşmanın rövanşında henüz maçın başında turun seyrini değiştirebilecek bir an yaşandı.

6. DAKİKADA SERT MÜDAHALE

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başında yine bir Avrupa Ligi sınavında Braga'ya elendikleri meşhur maçın hakemi Ivan Bebek, VAR koltuğunda oturduğu Nottingham Forest-Porto mücadelesinin 6. dakikasında kırmızı kart tespitinde bulundu.

PORTO IVAN BEBEK'İN TAVSİYESİYLE 10 KİŞİ KALDI

Porto'nun tecrübeli stoper Jan Bednarek'in Chris Wood'a yaptığı sert müdahale sonrası maçın hakemi Danny Makkelie'ye potansiyel kırmızı kart tavsiyesinde bulunan Ivan Bebek bu kararıyla turda tüm dengeleri değiştirmiş oldu.

Ivan Bebek'in tavsiyesinin ardından hakem Makkelie pozisyonu izledikten sonra Bednarek'e kırmızı kart göstererek Porto'yu sahada 10 kişi bıraktı.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Ivan Bebek, Türk futbol kamuoyunda özellikle Vitor Pereira’nın Fenerbahçe döneminde Braga ile oynanan Avrupa Ligi maçındaki tartışmalı kararlarıyla hatırlanıyordu.

Yıllar sonra yine Pereira’nın takımının maçında adından söz ettiren Bebek’in bu kez Portekizli teknik adam lehine doğru bir kararla kritik rol oynaması dikkat çeken bir tesadüf oldu.