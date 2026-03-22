Premier Lig'in 31. haftasında Tudor'un komutasındaki Tottenham ile Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 3-0 kazandı.
Müsabakada deplasman ekibinin gollerini Igor Jesus (45. dk), Morgan Gibbs-White (62. dk) ve Taiwo Awoniyi (87. dk) kaydetti.
TOTTENHAM'IN ÇÖKÜŞÜ
Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıkan Tottenham, 30 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı. Igor Tudor döneminde çıktığı 5 lig maçında ise yalnızca 1 puan toplayabildi.
Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yaşamayan ve 8 puan toplayan Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest ise puanını 32’ye yükseltti.
Tottenham, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise sahasında Aston Villa’yı ağırlayacak.