Premier Lig'in 31. haftasında Tudor'un komutasındaki Tottenham ile Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham Forest 3-0 kazandı.

Müsabakada deplasman ekibinin gollerini Igor Jesus (45. dk), Morgan Gibbs-White (62. dk) ve Taiwo Awoniyi (87. dk) kaydetti.

Vitor Pereira'nın ekibi Igor Tudor'un takımını devirdi: Tottenham'ın çöküşü

TOTTENHAM'IN ÇÖKÜŞÜ

Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıkan Tottenham, 30 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı. Igor Tudor döneminde çıktığı 5 lig maçında ise yalnızca 1 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yaşamayan ve 8 puan toplayan Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest ise puanını 32’ye yükseltti.

Tottenham, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Nottingham Forest ise sahasında Aston Villa’yı ağırlayacak.

