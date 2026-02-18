UEFA Avrupa Ligi maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Müsabaka yarın 20.45'te başlayacak

Zorlu karşılaşma öncesi İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FANTASTİK BİR ATMOSFER OLACAK"

Fenerbahçe'de çok güzel ve çok büyük anılarım var. Taraftarlarla güzel bir bağ kurduk. Anılarımda hep bunlar var. Yarın fantastik bir atmosfer olacak. Ama biz Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de fantastik atmosferler var. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Enerjisi yüksek bir atmosfer ve maç olacak. Tekrar burada olmak çok güzel.

"KARMAŞIK DUYGULARIM VAR"

Bu ülkede, bu şehirde, bu kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Harika maçlar oynadık. Evet karmaşık duygularım var ama yarın ilk defa bu kulübe rakip olacağım. Tabii ki her seferinde kazanmak istiyorum, doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Biz de burada kazanmak için bulunuyoruz.

"FENERBAHÇE'NİN FARKINDAYIM"

Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek.

"İKİ TARAFTA DA KALİTE VAR"

Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Sadece yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli oyuncuları var. Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var.

"KİMLİK OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIM"

Oynamayı sevdiğim bir taktik var ama iki günde bir takımın taktiğini değiştiremezsin. Ama ilk günden bir kimlik oluşturmaya çalıştım. Oyuncular da bu fikirle önemli olabileceklerini düşünürlerse hedeflerimize ulaşabiliriz.

"TÜRKİYE ZOR BİR LİG"

"Fenerbahçe'de iki kez çalıştınız ve kupa kazanamadınız, öz eleştiri yapıyor musunuz?"

Ortada bir rekabet var. Tek Fenerbahçe olsa kazanırdık ama bu bir rekabet. Kolaylıkla gelip kazanabileceğiniz bir lig değil burası, zor bir lig.