Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nda son 16 turu için Nottingham Forest ile oynayacağı play-off maçı öncesi İngiliz ekibinde teknik direktör değişikliği yaşandı.

VITOR PEREIRA NOTTINGHAM FOREST İLE İMZALADI

Sean Dyche ile yollarını ayıran Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine ise tanıdık bir ismi getirdi.

Son olarak Wolverhampton Wanderers'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

GiveMeSport'tan Ben Jakobs'un haberine göre; Vitor Pereira Nottingham Forest ile resmi sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLARAK KADIKÖY'E DÖNÜYOR

Böylelikle önümüzdeki hafta 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Avrupa Ligi maçında Vitor Pereira Nottingham Forest'ın başında Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.