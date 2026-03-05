Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle beraber Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nden eleyen Nottingham Forest, Premier Lig'de de Manchester City'e şampiyonluk yarışında çelme takmayı başardı.

Premier Lig'de zor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest deplasmanda Manchester City ile 2-2 berabere kalarak kritik bir puanı hanesine yazdırdı.

PEREIRA GUARDIOLA'YI ÖVGÜLERİNDE HAKLI ÇIKARDI

Ligde Nottingham Forest'ın başında üçüncü maçına çıkan Vitor Pereira kendisini öven Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'yı haklı çıkararak ilk puanını İspanyol meslektaşına karşı aldı.

SEMENYO KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 31'inci dakikasında son oynanan Leeds United maçının kahramanı Semenyo'nun golüyle öne geçen Manchester City, 1-0'lık üstünlüke devreye girdi.

KAPTAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Nottingham Forest soyunma odasından golle dönerek 56'da kaptanı Morgan Gibbs-White ile skora eşitliği getirdi.

MANCHESTER CITY RODRI'NİN GOLÜYLE 3 PUANA YAKLAŞTI

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası form kaybı yaşadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Rodri 62'inci dakikada Manchester City'i yeniden öne geçiren golü attı.

ELLIOT ANDERSON NOTTINGHAM FOREST'A PUANI GETİRDİ

Oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde bulunduran Manchester City'nin galibiyete ulaşacağı düşünülürken Elliot Anderson 76'da skoru tayin etti ve Nottingham Forest'a puanı kazadırdı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR DARBE

Bu sonuçla Manchester City puanını 60'a yükseltse de Arsenal'in kazandığı haftada zirveyle arasındaki farkın açılmasıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.

Nottingham Forest ise puanını 28 yaptı ve 17'inci sırada ateş hattının hemen üzerinde yer aldı.

GUARDIOLA MAÇ ÖNCESİ PEREIRA'YI ÖVMÜŞTÜ

Nottingham Forest'ın Manchester City'e şampiyonluk yarışında çelme takmasıyla beraber Pep Guardiola'nın Vitor Pereira ile ilgili maç öncesi söylediği sözler akıllara geldi.

Guardiola bu maç öncesi Portekizli teknik adamı "Wolves maçından hatırlıyorum, ilk yarıda bizden daha iyi oynadılar ve çok daha üstünlerdi. İnanılmaz derecede şanslıydık. Kendisi birinci sınıf bir teknik direktör." sözleriyle övmüştü.