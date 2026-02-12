UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Wolverhampton ile 0-0 berabere kalınan maç sonrası teknik direktörü Sean Dyche ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin rakibi oluyor: En güçlü isim...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Kadıköy'e bu sefer rakip olarak geri dönüyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Nottingham Forest'tan yapılan açıklamada, "Nottingham Forest kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğrular. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sezona Nuno Espirito Santo ile başlamasının ardından Ange Postecoglou'yu takımın başına getiren ve yalnızca 39 gün çalışmasının ardından Yunan teknik adamı da takımdan gönderen Nottingham Forest, bu sezon 3. kez bir teknik direktörün görevine son vermiş oldu.
En Güçlü Aday Vitor Pereira
Sean Dyche yerine düşünülen adayların arasında Cyrstal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in yanı sıra Fulham'ı çalıştıran Marco Silva bulunsa da Vitor Pereira en öne çıkan isim.
İngiliz Basını Açıkladı
The Athletic'te yer alan habere göre, "Pereira, kasım ayında Wolves tarafından görevden alındığından beri işsiz durumda. Wolves, sezonun ilk 10 Premier Lig maçında galibiyet alamamıştı. Ancak Portekizli teknik direktör, Aralık 2024'te göreve gelmesiyle sonuçlarda önemli bir iyileşme sağlamış ve Wolves'u küme düşmekten kurtarmıştı." denildi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, Nottingham Forest ile sözleşme imzalarsa Kadıköy'e yıllar sonra geri dönecek.
Vitor Pereira, Fenerbahçe kariyerinin dışında birçok farklı takımda görev yaptı. Sarı-lacivertli ekipte ise özellikle transfer dönemlerindeki hamleleri ve kadro yapılanmasındaki tercihleriyle ön plana çıkmıştı.