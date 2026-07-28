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ABD merkezli ödeme teknolojileri şirketi Visa, yeniden yapılanma planı kapsamında iş gücünde küçülmeye gidiyor. Şirket, toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 7'sine denk gelen 2 bin 600 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

KESİNTİLER TEKNOLOJİ VE ÜRÜN EKİPLERİNDE YOĞUNLAŞACAK

CEO Ryan McInerney'nin çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notuna göre, işten çıkarmalar ağırlıklı olarak teknoloji ve ürün ekiplerini kapsayacak. Şirket yönetimi, bu adımla verimliliği artırmayı ve kaynakları büyüme potansiyeli yüksek alanlara yönlendirmeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

McInerney, yapay zekanın şirketin çalışma biçimini önemli ölçüde değiştirdiğini belirterek, teknolojinin tekrarlayan işleri azaltma ve ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmada aktif rol oynadığını ifade etti. Ancak şirket kaynakları, işten çıkarma kararının tek nedeninin yapay zeka olmadığını vurguladı.

YENİ YATIRIM ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Visa'nın, tüketici ve ticari ödeme çözümlerinin yanı sıra para transferi hizmetleri, sabit coin uygulamaları, sınır ötesi ödemeler ve işletmeler arası ödeme sistemlerine daha fazla yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Geçen mali yıl sonunda yaklaşık 34 bin 100 çalışanı bulunan Visa'nın personel sayısı son 10 yılda üç katın üzerinde artmıştı. Şirketin finansal teknoloji sektöründeki rakipleri PayPal ve Block da son dönemde benzer şekilde işten çıkarma kararları almıştı.