Visa ve Mastercard'a karşı birleştiler: Ödeme sistemlerinde dengeler değişiyor

Avrupa'da ödeme sistemlerinde dengeleri değiştirebilecek yeni bir adım atıldı. Bugüne kadar ağırlıklı olarak kendi ülkelerinde hizmet veren 5 büyük ödeme sistemi, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak ve Visa ile Mastercard gibi uluslararası kart ağlarına bağımlılığı azaltmak amacıyla güçlerini birleştirdi.

Kurucu ortakların açıklamasına göre söz konusu ödeme hizmetleri, 13 Avrupa ülkesinde yaklaşık 130 milyon kullanıcıya ulaşıyor. Bu ülkelerin toplam nüfusu, Avrupa Birliği ve Norveç nüfusunun yüzde 70'inden fazlasına karşılık geliyor.