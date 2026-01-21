ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme yönündeki açıklamaları, Avrupa müttefiklerine yönelik yüzde 10 gümrük vergisi tehdidiyle yeni bir evreye taşındı. Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’ı alma konusunda kararlılığını koruyor ve askeri güç kullanımını da seçenekler arasında tutuyor. Adanın bağlı bulunduğu Danimarka ise satın alma dâhil her türlü talebi kesin bir dille reddediyor.
Virgin Adaları’ndan Grönland’a: ABD’nin eski taktiği geri mi döndü… Tarih tekerrür mü edecek?
Trump’ın Grönland hamlesi, 1916’da askeri tehditle Virgin Adaları’nı Danimarka’dan alan ABD’nin tarihine benziyor. Bugün yüzde 10 (sonra 25) gümrük vergisi tehdidiyle Avrupa müttefiklerini sıkıştırıyor; askeri seçenek masada. Tarih tekerrür edip Grönland ABD toprağı olacak mı?
TARİHE DÖNÜŞ: 100 YIL ÖNCEKİ BENZER HAMLE
Yaklaşık bir asır önce ABD, Danimarka’ya ait topraklara ilgi göstermişti. O dönemki müzakerelerde Washington, Danimarka Krallığı’ndan Karayipler’deki bir ada grubunu satın aldı. Bu işlemle “Batı Hint Adaları” adı değişti ve bölge ABD Virgin Adaları olarak anılmaya başladı.
ABD VİRGİN ADALARI NEDİR?
Bu ada grubu, Karayipler’de Porto Riko’nun hemen doğusunda yer alıyor. Son nüfus sayımına göre yaklaşık 83 bin kişi yaşıyor ve 40’tan fazla küçük adadan oluşuyor. Ada sakinlerinin çoğu ABD vatandaşı olmasına rağmen bölge, Washington’ın siyasi ve hukuki sistemine tam entegre değil. Bu yüzden ada halkı, bir eyalete taşınmadıkça başkanlık seçimlerinde oy kullanamıyor. ABD Anayasası’nın yalnızca bazı maddeleri burada geçerli. Nüfusun büyük bölümü, transatlantik köle ticareti döneminde şeker kamışı plantasyonlarında çalıştırılmak üzere getirilen Afrikalıların torunlarından oluşuyor.
ADALAR NEDEN DANİMARKA’YA AİTTİ?
Bu adalar yüzyıllarca Danimarka kolonisi olarak kaldı ve “Danimarka Batı Hint Adaları” adıyla biliniyordu. 17. yüzyılda büyük Avrupa devletleri, korsanların sığınağı olan Karayipler’de üstünlük mücadelesi veriyordu. 1684’te Danimarka, Saint John adasının kontrolünü ele geçirdi ve egemenliğini ilan etti. Kısa süre sonra Saint Thomas’ı da aldı. Daha sonra adalarda kapsamlı şeker kamışı tarlaları kurdu. Avrupalı tüccarların getirdiği köleleştirilmiş Afrikalıların emeği yoğun şekilde sömürüldü.
ABD NEDEN BU ADALARA GÖZ DİKTİ?
Yüzyılın ikinci yarısında dengeler değişti. Danimarka’nın küresel etkisi azalırken, İç Savaş sonrası ABD güçlü bir şekilde sahneye dönüyordu. Başkan Andrew Johnson, ülkeyi genişletmeyi ve Amerika kıtasındaki Avrupa varlığını azaltmayı amaçlıyordu. Dışişleri Bakanı William Henry Seward, barışçı toprak kazanımı stratejisi kapsamında Danimarka Batı Hint Adaları’nı hedef aldı.
Saint Thomas limanı, stratejik açıdan özellikle değerliydi; Karayipler’i denetlemek için ideal bir üs olarak görülüyordu. Ayrıca şeker fiyatlarının düşmesiyle Danimarka’da adaların maliyetli yük haline geldiği görüşü yaygındı. Bu gelişmeler iki ülkeyi satış müzakerelerine yöneltti. 1867’de 7,5 milyon dolar altın karşılığında anlaştılar (bugün yaklaşık 164 milyon dolar).
Ancak anlaşma onaylanmadı. Bir yıl sonra ABD, Alaska’yı Rusya’dan 7 milyon dolara aldı. Alaska’nın “değersiz” bulunduğu eleştirileri Seward’a yönelirken, Kongre Danimarka anlaşmasını reddetti.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YENİDEN CANLANAN İLGİ
Virgin Adaları’nın satışı fikri yaklaşık yarım yüzyıl gündemden düştü. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Almanya’nın stratejik Danimarka topraklarına göz dikmesiyle ABD’nin dikkati yeniden bölgeye döndü. Savaşın yıprattığı Avrupa’da İtilaf Devletleri, ABD’nin katılımını istiyordu. Başkan Woodrow Wilson, kamuoyu ve Kongre’yi ikna etmekte zorlanıyordu. Ancak Alman denizaltılarının Amerikan gemilerine saldırıları dengeleri değiştirdi. 1915’te RMS Lusitania’nın batırılması ve 1200 kişinin ölümü gerilimi zirveye taşıdı.
Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden Astrid Andersen, “Washington, adaların ve özellikle Saint Thomas limanının Almanya’nın eline geçmesinden korkuyordu” diyor. “Washington, adaların ve Saint Thomas limanının, Almanya'nın eline geçmesinden korktu.” Almanlar burayı üs yaparak ABD’ye saldırabilirdi. 1914’te açılan Panama Kanalı da ABD’nin bölgeye ilgisini güçlendirdi. Ekonomi ve güvenlik kaygılarıyla Washington, Kopenhag’la yeniden masaya oturdu.
Andersen’e göre o dönemki ABD yaklaşımıyla Trump’ın bugünkü tutumu arasında çarpıcı benzerlikler var: “Şu anda duyduklarımızla benzerlikler var, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajı şuydu: 'Ya bize satarsınız ya da işgal ederiz.'” ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Danimarka’ya “satmazsanız bölge başkalarının eline geçer” denilerek işgal tehdidi de savrulmuştu. Trump da Grönland için benzer şekilde “Rusya ve Çin almasın diye ABD’nin sahip olması lazım” diyor ve askeri seçenek masada tutuluyor.
Ağustos 1916’da 25 milyon dolar altın karşılığında anlaşma sağlandı (bugün yaklaşık 630 milyon dolar). Bu anlaşmayla ABD, Danimarka’nın Grönland egemenliğini tanıdı ve “Grönland’ın tamamı üzerindeki siyasi ve ekonomik çıkarlarını genişletmesine” karşı çıkmayacağını taahhüt etti.
Anlaşma her iki parlamentodan geçti, Danimarka’da referandumla ezici çoğunlukla onaylandı. Andersen, “Danimarkalıların çoğu bu adaları kendi parçası olarak görmüyordu” diyor. Grönland konusunda ise Danimarka bu kez net bir ret veriyor. Tarihçi Andersen, ne o dönemki satışta ne de bugünkü Grönland tartışmasında yerel halka söz hakkı tanınmadığını vurguluyor.
GRÖNLAND NEDEN ÖNEMLİ?
Grönland, küresel ısınmayla eriyen buzulların açtığı yeni fırsatlar nedeniyle son yıllarda stratejik ve ekonomik önemi hızla artan bir bölge haline geldi.
Ana nedenler:
• Stratejik konum: Kuzey Amerika ile Avrupa’yı bağlayan en kısa hava ve deniz yolları üzerinde yer alır. Bu, askeri savunma, Arktik hava sahası kontrolü, radar/uydu sistemleri ve transatlantik taşımacılık açısından kritik kılar. Ada hakimiyeti, Arktik’e hakimiyet anlamına gelebilir.
• Yeni deniz rotaları: Eriyen buzullar sayesinde Kuzeybatı Geçidi ve Kuzey Denizi Rotası gibi alternatif rotalar yazın (yakında yıl boyu) kullanılabilir hale geliyor. Bu rotalar Süveyş, Panama ve Malakka gibi geleneksel yollara kıyasla çok daha kısa; Çin, Rusya, ABD, Japonya gibi güçler buraya yoğunlaşıyor.
• Zengin kaynaklar: Nadir toprak elementleri (rüzgar türbinleri, bataryalar, elektrik motorları, elektronik cihazlar için hayati), kritik mineraller, hidrokarbon rezervleri ve değerli madenler açısından büyük potansiyel taşır. Grönland, nadir toprak elementleri rezervlerinde dünyada üst sıralarda yer alır. Çin şu anda bu alanda küresel tekel konumundadır; ABD, bu bağımlılığı kırmak için Grönland’ı alternatif kaynak olarak görüyor (Tayvan ve Venezuela hamleleri de bu bağlamda okunabilir).
ABD’nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi, Batı Yarımküre’de üstünlüğü yeniden tesis etmeyi ve “yarımküre dışı rakipleri” (özellikle Çin’i) tehdit olarak tanımlıyor.
Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik için zorunlu olduğunu defalarca vurguladı; Çin ve Rusya’nın bölgeye yayılmasını önlemek, nadir element tekeline meydan okumak ve ekonomik üstünlüğü korumak amacıyla adaya “sahip olma” ısrarında bulundu (hatta askeri seçenekleri masaya koydu).
Çin ise 2013’te Arktik Konseyi’ne gözlemci oldu, 2018’de kendini “Arktik’e yakın devlet” ilan etti; enerji yatırımları ve rotalardan faydalanma peşinde. Rusya Avrupa Arktik’inde yoğunlaşırken, Çin Kuzey Pasifik ve Bering üzerinden ilerliyor.
Avrupa açısından ise ABD’nin yük paylaşımını artırma kararı (NATO şemsiyesinin “fiyatı” yükseliyor), Almanya-Fransa-İngiltere liderliğinde savunma dönüşümü getiriyor. Ukrayna’da ödünler kaçınılmaz hale gelebilir. Ancak ittifakın tarihsel/siyasi sağlamlığı nedeniyle tam ayrışma beklenmiyor; kısa vadede Avrupa’nın öz savunma kapasitesi yetersiz kalacak. Arktik’te Çin yatırımlarının engellenmesi, ABD-Avrupa çıkar dayanışmasını güçlendirebilir.
Kısaca, Grönland artık sadece askeri bir nokta değil; iklim değişikliğiyle açılan ticaret yolları, nadir elementler ve büyük güç rekabetinin (ABD-Çin-Rusya) kesişim noktasıdır. Trump’ın “CEO” bakışıyla ekonomik güvenlik ön planda; militarist söylemler ise bu rekabetin parçası.