Virgin Adaları’ndan Grönland’a: ABD’nin eski taktiği geri mi döndü… Tarih tekerrür mü edecek?

Andersen’e göre o dönemki ABD yaklaşımıyla Trump’ın bugünkü tutumu arasında çarpıcı benzerlikler var: “Şu anda duyduklarımızla benzerlikler var, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajı şuydu: 'Ya bize satarsınız ya da işgal ederiz.'” ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Danimarka’ya “satmazsanız bölge başkalarının eline geçer” denilerek işgal tehdidi de savrulmuştu. Trump da Grönland için benzer şekilde “Rusya ve Çin almasın diye ABD’nin sahip olması lazım” diyor ve askeri seçenek masada tutuluyor.