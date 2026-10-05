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Kaynak: Haber Merkezi



Şanlıurfa / Aslan Çuvanlıoğlu / Yeniçağ



Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekiplerinin son bir yıllık çalışmaları kapsamında yüzlerce silah ile 40 bini aşkın fişek ele geçirildi.

Viranşehir Kaymakamlığı, ilçede Eylül 2025-Eylül 2026 tarihleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı.

Güvenlik güçlerinin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde;

76 uzun namlulu silah,

278 tabanca,

105 av tüfeği,

526 şarjör,

40 bin 278 fişek

ele geçirildi.

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ilçe genelinde silah ve mühimmatın ele geçirilmesine yönelik çalışmaların yıl boyunca sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, kamu düzeninin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.