Viral karpuzlu dondurma tarifi: Şekersiz, ferah ve sadece birkaç malzemeyle hazır

Metal bir kaşık kullanarak donmuş karpuzun iç yüzeyini kazıyın ve sütle karıştırın. Kıvamı granitaya benzeyen buzlu ve ferahlatıcı bir tatlı elde edeceksiniz. Son olarak taze nane yapraklarıyla süsleyip bekletmeden servis edin.

Yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan bu doğal ve şekersiz karpuzlu dondurma, yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem pratik hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.