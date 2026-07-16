Rafine şeker kullanmadan hazırlanan bu pratik tarif, karpuzun doğal aroması ile sütün yumuşak dokusunu buluşturarak ferahlatıcı bir lezzet sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, hem görüntüsü hem de tadıyla yaz sofralarının favorileri arasında yer almaya aday.
Viral karpuzlu dondurma tarifi: Şekersiz, ferah ve sadece birkaç malzemeyle hazır
Yazın bunaltıcı sıcaklarında hem hafif hem de serinletici bir tatlı arıyorsanız, sosyal medyada büyük ilgi gören viral karpuzlu dondurma tam size göre.Kaynak: Haber Merkezi
VİRAL KARPUZLU DONDURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında küçük bir karpuz
4-5 yemek kaşığı soğuk süt
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
Servis için taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
Nasıl Yapılır?
Öncelikle karpuzu iyice yıkayın ve üst kısmından kapak olacak şekilde kesin. Bir kaşık yardımıyla iç kısmındaki meyveyi dikkatlice çıkarın, çekirdeklerini ayıklayın ve farklı tariflerde değerlendirmek üzere ayırın. Kabuğun iç yüzeyinde ince bir karpuz tabakası bırakmanız, son aşamada daha yoğun bir aroma elde etmenizi sağlayacaktır.
Hazırladığınız boş karpuzu kapağıyla birlikte streç filme sarın ve derin dondurucuda en az 8 saat, mümkünse bir gece boyunca bekletin.
Tamamen donan karpuzu dondurucudan çıkarın. İçine soğuk sütü ekleyin. Daha tatlı bir lezzet tercih ediyorsanız bu aşamada bal ilave ederek hafifçe karıştırabilirsiniz.
Metal bir kaşık kullanarak donmuş karpuzun iç yüzeyini kazıyın ve sütle karıştırın. Kıvamı granitaya benzeyen buzlu ve ferahlatıcı bir tatlı elde edeceksiniz. Son olarak taze nane yapraklarıyla süsleyip bekletmeden servis edin.
Yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan bu doğal ve şekersiz karpuzlu dondurma, yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem pratik hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.