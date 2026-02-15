

Kaza, Güzelbağ Mahallesi Alanya-Gündoğmuş karayolu 15. kilometresinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ş. (61) idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı toprak yüklü kamyon, Güzelbağ istikametinden Konaklı istikametine seyir halinde ilerlediği esnada virajı alamayıp karşı istikametten gelen Ömer Demir idaresindeki 06 CEJ 971 ve Ramazan İ. idaresindeki 07 BBT 686 plakalı otomobillere çarptı.

Feci kazada 07 CEJ 971 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Ramazan İ., yolcu Canan İ. ve çekici sürücüsü Muzaffer Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.