Kaza, Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan Dalgın yönetimindeki 41 VP 487 plakalı TIR, dorsesi ile Avcılar’a giden Salih Bozok Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Viraja giren TIR önce yön tabelasına çarptı ardından devrildi.

Kazada, şoför Ertan Dalgın yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi yaralıyı sıkıştığı TIR kabininden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı. sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.