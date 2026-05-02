Diyarbakır-Bismil kara yolunda kontrolden çıkan un yüklü bir TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3’ü araçta 1’i yaya olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

VİRAJI ALAMAYAN TIR KALDIRIMA DEVRİLDİ

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerinde bulunan Tepe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, un yüklü TIR, sürücüsünün virajı alamaması üzerine kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.

UN ÇUVALLARI YAYANIN ÜZERİNE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın kasasında bulunan yüzlerce un çuvalı yola ve kaldırıma savruldu. O sırada kaldırımda bulunan bir yaya, üzerine devrilen un çuvallarının altında kalarak yaralandı. Kazada ayrıca TIR içerisinde bulunan 3 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yola savrulan un çuvalları nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.