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Kaynak: İHA

Kaza, Sinop-Erfelek kara yolunun Kılıçlı köyü yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre Ö.A. yönetimindeki 05 ABC 481 plakalı un yüklü tır, virajda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yan devrildi.

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada tırın sürücüsü Ö.A. ile yolcular O.B. ve R.E. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, daha sonra ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.