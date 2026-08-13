Kaza, Sinop-Erfelek kara yolunun Kılıçlı köyü yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre Ö.A. yönetimindeki 05 ABC 481 plakalı un yüklü tır, virajda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yan devrildi.

Virajı alamayan tır devrildi: 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada tırın sürücüsü Ö.A. ile yolcular O.B. ve R.E. yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı: Van’da kaza sonra can pazarı yaşandıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı: Van’da kaza sonra can pazarı yaşandıGündem

Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, daha sonra ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Tarlaya uçan otomobilden sağ çıktılar: Kayseri'de kazaTarlaya uçan otomobilden sağ çıktılar: Kayseri'de kazaGündem

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, olayın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.