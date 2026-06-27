Kaza, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün görev bölgesinde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde, şehir mezarlığı yakınlarında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, İ.K. yönetimindeki otomobil, İstasyon yönüne ilerlediği sırada viraja yüksek hızla girdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç, önce orta refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.