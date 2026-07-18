Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu'nun Aybastı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, virajı alamayarak önce ağaca çarptı, ardından dereye uçtu. Kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Aybastı ilçesine bağlı Köprüdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı. Önce yol kenarındaki ağaca çarpan araç, çarpmanın etkisiyle dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Yeniçağ Gazetesi Aybastı İlçe Temsilcisi aracın boş olduğu tespit etti. Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre, kazayı yapan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, dereye düşen aracın üzerinde bulunan "Adalet Bakanlığı Hâkim-Savcı" ibaresi dikkat çekti. Ancak aracın bir hâkim veya savcıya ait olup olmadığına ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.