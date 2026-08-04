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Kaynak: İHA

Kayseri'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki 38 ALH 903 plakalı motosiklet, virajı alamayınca yoldan çıktı. Kontrolden tamamen çıkan motosiklet devrilerek yan yattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan sürücü F.Y. ile motosiklette bulunan yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.