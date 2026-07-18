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Kaynak: İHA

Iğdır'da virajı alamayan motosikletin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erhan G. ile Yunus G.'nin bulunduğu motosiklet, Iğdır-Doğubeyazıt kara yolunda seyir halindeyken sürücüsünün virajı alamaması sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan iki arkadaş ağır yaralandı.

BİRİ AMELİYATA ALINDI, DİĞERİ ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Erhan G. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınırken, durumu daha ağır olduğu belirtilen Yunus G. ise ileri tetkik ve tedavi için Erzurum'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.