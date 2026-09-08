Yeniçağ Gazetesi
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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü

Avcılar’da İBB’ye ait asfalt kamyonu virajı alamayarak alt geçide düştü. Yoldan geçenler yardıma koştu. İhbar üzerine polisi, itfaiyeyi ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdılar.

Kaynak: DHA
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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 1

Avcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol asfalt kamyonu, virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü. Kazada yaralanan kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 2

Kaza, Avcılar, D-100 Karayolu Ambarlı yan yolda saat 03.30’da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 23 LF 218 plakalı yol asfaltlama kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü.

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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 3

Kazada kamyon şoförü yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 4

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu çift yönlü trafiğe kapatarak, araçları alternatif yollara yönlendirdi.

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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 5

Kamyon, vinçle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yolun temizlenmesinin ardından, yolu araç geçişine açtı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 6
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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 7
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Virajı alamayan İBB kamyonu alt geçide düştü - Resim: 8
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