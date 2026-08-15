Kaza, saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kavakderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın M.Ş idaresindeki 67 AEY 860 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve şarampole uçtu.
Kazada araç içerisinde yaralanan sürücü Şahinler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, beton mikserinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.