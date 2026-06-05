Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.50 sıralarında ilçe merkezinde yaşandı. Mevlüt K. idaresindeki 32 LV 479 plakalı otomobil, Eğirdir Çarşı yönünden Köprübaşı istikametine ilerlediği sırada virajlı yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle savrulan araç, yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak takla attı.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol üzerinde yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.